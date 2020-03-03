Микель Артета: «Арсенал» любит кубок Англии»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу над «Портсмутом» в матче 1/8 финала Кубка Англии. «Канониры» выиграли со счетом 2:0.

— В Кубке Англии много матчей, думаю, что мы на верном пути, — приводит слова специалиста BBC. — Будем внимательно следить за жеребьевкой, потому что любим Кубок Англии. Атмосфера на стадионе была потрясающей, «Портсмут» сильно усложнил нам жизнь. Знали, что будет непросто, но могли забить еще. Очень доволен молодыми игроками, получаю огромное удовольствие от работы с ними.