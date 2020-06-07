Михаэль Баллак: «Вернер отлично подходит «Челси»»

Бывший полузащитник «Челси» и сборной Германии Михаэль Баллак поделился мнением о возможном переходе нападающего Тимо Вернера в лондонскую команду.

— Думаю, это отличная сделка для обеих сторон, — приводит Goal.com слова Баллака. — Я считаю, что он отлично подходит «Челси». «Синие» строят молодую команду, это перспективный выбор для Вернера.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что «Челси» уже согласовал переход Вернера из «Лейпцига» за 60 миллионов евро.