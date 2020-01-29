Мхитарян в девятый раз признан футболистом года в Армении

Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян признан футболистом года в Армении, сообщает официальный сайт Федерации футбола страны. В голосовании главных тренеров и капитанов армянских клубов он набрал 109 очков.

На пять очков от Мхитаряна отстал Саркис Адамян из «Хоффенхайма» (104). Тройку замкнул Тигран Барсегян из «Астаны» (61).

Защитник «Урала» Вараздат Ароян набрал 14 очков и занял пятое место. Александр Карапетян из «Сочи» поделил 6-8 места с 4 очками.

Мхитарян в девятый раз выигрывает награду игроку года. Ранее он побеждал в 2009 году и семь раз подряд с 2011 по 2017-й. Приз он завоевывал в составе четырех разных клубов: «Пюника», донецкого «Шахтера», дортмундской «Боруссии», «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала».