Мхитарян приехал в гости к 11-летнему мальчику, который болен раком

Капитан сборной Армении и полузащитник лондонского "Арсенала" Генрих Мхитарян навестил 11-летнего мальчика Эдуарда, который ранее был вратарем, но прекратил занятия из-за онкологического заболевания, сообщает tert.am.

Эдуард рассказал Мхитаряну, что является футбольным болельщиком и давно хотел встретиться с хавбеком. Мальчик признался, что часто пропускал школьные уроки из-за большой любви к футболу. Футболист "Арсенала" похвалил Эдуарда за приверженность к спорту, но посоветовал уделять время учебе.

"Было приятно навестить тебя, дорогой Эдуард! Следующий раз увидимся на футбольном поле!" – написано в Твиттере Мхитаряна.