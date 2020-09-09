Месут Езил: «Если бы я не хотел брать кубки, пошел бы в «Тоттенхэм»

Полузащитник «Арсенала» Месут Езил поиздевался над принципиальным соперником «пушкарей» «Тоттенхэмом». В Twitter болельщик спросил немца: «Если бы у тебя был выбор, что бы ты выбрал: играть за «Тоттенхэм» или завершить карьеру?».

«Если бы я не хотел брать кубки, я бы пошел туда», — написал Езил в Twitter.

«Тоттенхэм» последний раз становился чемпионом Англии в 1961 году, а последний трофей взял в 2008 году — Кубок лиги.