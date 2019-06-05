Месут Езил: "Эмери - не тренер"

Полузащитник "Арсенала" Месут Езил поссорился с главным тренером команды Унаи Эмери. У игрока и тренера произошел конфликт из-за замены в финале Лиги Европы. Как сообщает Fanatik, немец сказал испанскому специалисту: "Клянусь, ты не тренер".

Напомним, в 2012 году после разгромного поражения от "Динамо" нападающий "Спартака", который тогда тренировал Эмери, Артем Дзюба отказался комментировать игру, заявив: "Пусть говорит наш тренеришка".

Чемпионат Англии по футболу: турнирная таблица АПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр