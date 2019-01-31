Маурисио Покеттино: "Тоттенхэм" полностью заслужил победу над "Уотфордом"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино считает заслуженной победу своей команды над "Уотфордом" (2:1).

- Думаю, что мы полностью заслужили победу. Да, результат пришел поздно, но мы продолжали давить, - цитирует Покеттино ВВС. - Во втором тайме "Тоттенхэм" выступил блестяще. А вот в первой половине, несмотря на то, что мы доминировали, создавать моментов не получалось. Было прекрасно выиграть после столь трудной недели. Улыбнуться всегда приятно. С нашим менталитетом все в порядке.

Благодаря победе над "Уотфордом", "Тоттенхэм" набрал 54 очка в 24 турах чемпионата Англии. Команда из северного Лондона идет на третьем месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Ливерпуля" на семь баллов.

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