Маурицио Сарри: "Планирую остаться в "Челси" на следующий сезон"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри после победы над "Фулхэмом" в матче 29-го тура чемпионата Англии (2:1) заявил, что не планирует уходить из клуба.

- Я чувствую то же, что и раньше, - приводит слова Сарри Sky Sport Italia. - Однако стал немного счастливее, потому что результаты команды положительные. Когда все говорили о моем увольнении, я общался с представителями клуба на тему планирования следующего сезона. Поэтому я всегда был расслаблен.

"Челси" занимает 6-е место в турнирной таблице, имея в активе 56 очков.

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