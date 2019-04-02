Маурицио Сарри: "Хадсон-Одои может выйти в стартовом составе против "Брайтона"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заявил, что полузащитник Каллум Хадсон-Одои, возможно, сыграет в стартовом составе против "Брайтона" в 27-м туре чемпионата Англии. В таком случае это будет его дебютный матч в старте в премьер-лиге.

- Вероятно, Хадсон-Одои выйдет завтра в стартовом составе, - цитирует специалиста официальный Твиттер клуба. - Я подумаю об этом. Но ему нужно прогрессировать. Сейчас он готов играть.

Матч "Челси" - "Брайтон" состоится 3 апреля и начнется в 21.45 по московскому времени.

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