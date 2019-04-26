Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри считает, что нападающий Эден Азар не попал в символическую сборную игроков АПЛ текущего сезона по версии Профессиональной футбольной ассоциации (PFA), потому что большое внимание приковано футболистам из "Ливерпуля" и "Манчестер Сити"​, сообщает The Sun.

– Я думаю, что Азар заслужил попасть в список 11 лучших футболистов по версии PFA, но я думаю, что теперь уже ничего не сделаешь. "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" сейчас борются за чемпионство. Мне кажется, что данный факт повлиял на голосование, – сказал Сарри.

Ранее "Челси" опубликовал соответствующее заявление по поводу непопадания Азара в символическую сборную.

Напомним, что команда года выглядит следующим образом:​ Эдерсон ("Манчестер Сити") – Робертсон ("Ливерпуль"), Ляпорт ("Манчестер Сити"), ван Дейк("Ливерпуль"), Александр-Арнолд ("Ливерпуль") – Бернарду Силва, Фернандинью (оба – "Манчестер Сити"), Погба ("Манчестер Юнайтед") – Мане ("Ливерпуль"), Агуэро, Стерлинг (оба – "Манчестер Сити").

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