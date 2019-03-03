Маурицио Сарии – о Кепе Аррисабалаге: "Эта ситуация сделала "Челси" лучше"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри признался, что ситуация с вратарем Кепой Аррисабалагой сплотила команду, сообщает официальный сайт синих.

Напомним, что Аррисабалага отказался уходить на замену в финале Кубка лиги против "Манчестер Сити" (0:0, 3:4 - по пен.). После этого инцидента Сарри не включил в стартовый состав 24-летнего испанца на матч 28-го тура АПЛ с "Тоттенхэмом" (2:0).

– Когда возникает сложная ситуация, полагаю, она одинаково сложна для всех, но одновременно появляются новые возможности. Нам необходимо использовать все возможности.

Конечно, это было неприятно, но, мне кажется, мы после этого стали сильнее. Любой негативный опыт меняет вас, вы становитесь другими – лучше или хуже. Мне кажется, эта ситуация сделала нас лучше.

Футболистам ситуация пошла на пользу, потому что они сплотились. Мне и моему персоналу она тоже была полезна. Сейчас мы ближе друг к другу, чем раньше.

Ситуация с Алонсо? Надо признать, что футболист не может 11 месяцев находиться на пике физической формы или психологического настроя. Нам повезло, потому что в данный момент в хорошей форме находится Эмерсон. Маркос, мне кажется, тоже начал возвращаться на пик формы, – цитирует Сарри пресс-служба "Челси".

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