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Матч «Ман Сити» — «Вест Хэм» перенесен из-за шторма

11 февраля 2020, 19:27
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Матч 26-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Вест Хэм» перенесен на 19 февраля, сообщает Sky Sports. Изначально игра должна была пройти 9 февраля, но была перенесена из-за погодных условий.

На Британию обрушился шторм Киара. В день игры в Манчестере шел ливень, порывы ветра достигали 80 км/ч.

Из-за переноса игры команда Гвардьолы проведет шесть матчей за 19 дней, включая финал Кубка лиги против «Астон Виллы» и игру с «Реалом» в Лиге чемпионов.

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