Матч 16-го тура чемпионата Англии «Эвертон» — «Манчестер Сити» перенесен, сообщает официальный сайт ливерпульского клуба. Причиной стали случаи заражения коронавирусом в составе «Сити».

? | Following a Premier League Board Meeting this afternoon, #EFC has been informed that tonight's fixture against @ManCity has been postponed on medical grounds due to an increase in cases of COVID-19 in the Manchester City squad. — Everton (@Everton) December 28, 2020

Новая дата игры пока не была опеределена. Об этом будет сообщено дополнительно. Матч должен был начаться сегодня в 23.00 по московскому времени.

Сайт «Ман Сити» сообщил, что в клубе выявили еще несколько случаев заражения коронавирусом в дополнение к четырем, о которых уже упоминалось. COVID-19 обнаружили у Кайла Уокера, Габриэла Жезуса и еще двух сотрудников клуба.