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Матч «Эвертон» — «Манчестер Сити» перенесен из-за коронавируса

28 декабря 2020, 19:08
«Эвертон» и «Манчестер Сити» сегодня не сыграют. Фото ФК «Эвертон».
«Эвертон» и «Манчестер Сити» сегодня не сыграют. Фото ФК «Эвертон».
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Матч 16-го тура чемпионата Англии «Эвертон» — «Манчестер Сити» перенесен, сообщает официальный сайт ливерпульского клуба. Причиной стали случаи заражения коронавирусом в составе «Сити».

Новая дата игры пока не была опеределена. Об этом будет сообщено дополнительно. Матч должен был начаться сегодня в 23.00 по московскому времени.

Сайт «Ман Сити» сообщил, что в клубе выявили еще несколько случаев заражения коронавирусом в дополнение к четырем, о которых уже упоминалось. COVID-19 обнаружили у Кайла Уокера, Габриэла Жезуса и еще двух сотрудников клуба.

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




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