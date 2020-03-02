Мартинелли рассказал, как мог оказаться в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Арсенала» Габриэл Мартинелли рассказал, что с ним не захотел подписывать контракт «Манчестер Юнайтед». 18-летний бразилец с итальянским паспортом впечатлил специалистов после перехода в «Арсенал», где в первом сезоне забил 10 мячей в 25 матчах за основу «канониров».

— У «Итуану» и «МЮ» было соглашение, которое позволяло мне каждый год в течение четырех лет тренироваться с ребятами моего возраста из «Юнайтед», — цитирует AS Мартинелли. — Это было здорово. Я смог опробовать английский футбол, встретил Феллаини, Погба, Эвра. У меня с ними есть фотографии. Почему не подписал контракт с «МЮ»? Они не делали мне предложения, поэтому я вернулся в «Итуану» и работал дальше. В 2018 году тренировался в академии «Барселоны» две недели. К сожалению, ни с кем из основной команды не встречался — был перерыв на матчи сборных.