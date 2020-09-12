Марсело Бьельса: «Лидсу» удалось заставить «Ливерпуль» играть не так, как они привыкли"

Главный тренер «Лидса» Марсело Бьельса прокомментировал поражение от «Ливерпуля» (3:4) в матче 1-го тура чемпионата Англии. «Лидс» трижды отыгрывался по ходу встречи, но все же уступил.

— «Ливерпуль» поставил нам сложную задачу по их нейтрализации, — цитирует BBC Бьельсу. — Во втором тайме у нас были проблемы с переводом мяча из обороны в атаку. Но нам удалось заставить «Ливерпуль» играть не так, как они привыкли. На протяжении больших отрезков мы могли действовать с ними на равных.