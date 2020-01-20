Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд обратился к поклонникам клуба.

Ангийский форвард получил стрессовый перелом, из-за которого может пропустить от 6 до 12 недель.

— На поле или нет, поклонники «Манчестер Юнайтед» намного больше меня, написал Рэшфорд в Twitter. — Поверьте, я буду участвовать в командных встречах на протяжении всего этого восстановления

Моргнете, и я вернусь еще сильнее. До скорой встречи.