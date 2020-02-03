Защитник «Манчестер Юнайтед» Маркос Рохо прокомментировал свой переход в родную команду, аргентинский «Эстудиантес», на правах аренды.

— Для моего перехода в «Эстудиантес» совпало много вещей, — приводит Goal.com слова Рохо. — Мне нужно играть, возвращаться на прежний уровень, к тому же, семья настаивала на моем возвращении. Мама сказала мне возвращаться домой. У меня было много предложений от других команд, но что может быть лучше родного дома? Надеюсь, что как можно скорее окажусь на поле.

29-летний Рохо проведет в «Эстудиантесе» полгода, летом 2020 года аргентинец вернется в расположение «МЮ», за который провел 9 матчей в сезоне-2019/20 и не отличился результативными действиями. Контракт защитника с «красными дьяволами» действует до лета 2021 года. Российским болельщикам Рохо известен по выступлениям за «Спартак» в период с 2011 по 2012 год.