Марчелло Липпи: «Фергюсон часто посылал мне виски в матрешках»

Главный тренер сборной Китая Марчелло Липпи рассказал о дружбе с бывшим главным тренером «Манчестер Юнайтед» Алексом Фергюсоном. По словам итальянца, они часто обменивались подарками, когда он работал в «Ювентусе».

— Да, он был мне почти как брат, — цитирует Sportsmail Липпи. — Мы обменивались подарками. Я привозил туринский шоколад для его внуков, но в итоге он съел его сам. Я даже отправлял ему вино из моей Тосканы.

Он любил присылать мне русские матрешки с виски «Маккаллан» 1971 года.

Я мог возглавить «Тоттенхэм», но не хотел покидать Турин и «Ювентус». Для меня «Юве» был как «Манчестер Юнайтед» для Фергюсона — уникальный клуб, который я обожал. Также я плохо говорил по-английски, и это было еще одной причиной моего отказа. Правда, кто-то сказал мне, что Фергюсон тоже плохо говорит по-английски, потому что шотландец.