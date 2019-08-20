«Манчестер Юнайтед» выразил недовольство расовой дискриминацией Погба после незабитого пенальти

«Манчестер Юнайтед» осудил расовое насилие, направленное на Поля Погба в социальных сетях после ничьей с «Вулверхэмптоном» (1:1), в котором полузащитник не реализовал пенальти.

— В «Манчестер Юнайтед» все испытывают отвращение к расовому насилию, направленному на Погба прошлой ночью, и мы полностью осуждаем его, — говорится в официальном заявлении клуба. — Люди, которые выразили подобные взгляды, не представляют ценности нашего великого клуба, и приятно видеть, что подавляющее большинство наших болельщиков также осуждают это в социальных сетях.

Мы будем работать над тем, чтобы выявить тех немногих, кто причастен к этим инцидентам, и принять самые решительные меры, доступные нам. Мы также призываем социальные сети также принимать меры в указанных случаях.

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