«Манчестер Юнайтед» выиграл у «Кристал Пэлас»
«Кристал Пэлас» на своем поле проиграл «Манчестер Юнайтед» в 36-м туре чемпионата Англии (0:2). Голами отметились Маркус Рэшфорд и Антони Марсьяль.
«Манчестер Юнайтед» занимает 5-е место в турнирной таблице, а «Кристал Пэлас» — 14-е.
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36-й тур
«Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед» — 0:2 (0:1)
Голы: Рэшфорд, 45+1 (0:1). Марсьяль, 78 (0:2).
«Кристал Пэлас»: Гуаита, Сако, Данн, ван Анхолт (Ридевалд, 82), Уорд, Макартур (Шлупп, 72), Маккарти (Митчелл, 82), Миливоевич, Таунсенд, Айю, Заа.
«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Магуайр, Линделеф, Фосу-Менса, Ван-Биссака, Погба, Бруну Фернандеш, Мактоминэй (Матич, 63), Марсьяль, Рэшфорд, Гринвуд (Лингард, 63).
Предупреждения: Ван-Биссака, 36. Магуайр, 65. Миливоевич, 90+3.
Судья: Скотт.
16 июля. Лондон. Стадион «Селхерст Парк».
Дополнительная информация:
https://sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/