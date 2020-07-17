Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Манчестер Юнайтед» выиграл у «Кристал Пэлас»

00:19
Теги:

«Кристал Пэлас» на своем поле проиграл «Манчестер Юнайтед» в 36-м туре чемпионата Англии (0:2). Голами отметились Маркус Рэшфорд и Антони Марсьяль.

«Манчестер Юнайтед» занимает 5-е место в турнирной таблице, а «Кристал Пэлас» — 14-е.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

36-й тур

«Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед» — 0:2 (0:1)

Голы: Рэшфорд, 45+1 (0:1). Марсьяль, 78 (0:2).

«Кристал Пэлас»: Гуаита, Сако, Данн, ван Анхолт (Ридевалд, 82), Уорд, Макартур (Шлупп, 72), Маккарти (Митчелл, 82), Миливоевич, Таунсенд, Айю, Заа.

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Магуайр, Линделеф, Фосу-Менса, Ван-Биссака, Погба, Бруну Фернандеш, Мактоминэй (Матич, 63), Марсьяль, Рэшфорд, Гринвуд (Лингард, 63).

Предупреждения: Ван-Биссака, 36. Магуайр, 65. Миливоевич, 90+3.

Судья: Скотт.

16 июля. Лондон. Стадион «Селхерст Парк».

Кристал Пэлас — Манчестер Юнайтед

Дополнительная информация:

https://sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир