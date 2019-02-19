"Манчестер Юнайтед" выбил "Челси" из Кубка Англии

"Манчестер Юнайтед" обыграл "Челси" со счетом 2:0 в матче 1/8 финала Кубка Англии.

Команда Уле Гуннар Сульшера забила обя мяча в первом тайме – сначала отличился Андре Эррера, затем забил Поль Погба. Отметим, что француз набрал уже 15 (9 голов и 6 передач) очков по системе "гол + пас" в 12 играх под руководством Сульшера. Эррера забил свой третий мяч в сезоне.

Отметим, что "МЮ" победил "синих" впервые с 25 февраля 2018 года. В Кубке Англии "Юнайтед" обыграл "Челси" впервые с 1999 года.

Кубок Англии

1/8 финала

"Челси" – "Манчестер Юнайтед" – 0:2 (0:2)

Голы: Эррера, 31 (0:1). Погба, 45 (0:2).

"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта (Дзаппакоста, 82), Давид Луиз, Рюдигер, Алонсо, Жоржинью, Канте, Ковачич (Баркли, 71), Игуаин, Азар, Педро (Виллиан, 58).

"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Янг, Линделеф, Смоллинг, Шоу, Погба, Матич, Эррера, Мата (Перейра, 76), Лукаку (Санчес, 73), Рэшфорд (Мактоминэй, 90+4).

Предупреждения: Матич, 15. Янг, 21. Рюдигер, 60. Канте, 65.

Судья: Френд (Англия).

18 февраля. Лондон. Стадион "Stamford Bridge".