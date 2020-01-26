«Манчестер Юнайтед» разгромил «Транмер Роверс» и вышел в 1/8 финала Кубка Англии

«Манчестер Юнайтед» одержал разгромную победу над «Транмер Роверс» (6:0) в матче 1/16 финала Кубка Англии. Игра прошла в городе Беркенхед.

В составе гостей отличились защитники Харри Магуайр, Диогу Далот, Фил Джоунс, хавбек Джесси Лингард, нападающие Антони Марсьяль и Мэйсон Гринвуд.

Для 26-летнего Магуайра этот гол стал для него первым в составе «МЮ».

Команда Уле Гуннара Сульшера вышла в 1/8 финала Кубка.

Кубок Англии

1/16 финала

«Транмер Роверс» — «Манчестер Юнайтед» — 0:6 (0:5)

Голы: Магуайр, 10 (0:1). Далот, 13 (0:2). Лингард, 16 (0:3). Джоунс, 41 (0:4). Марсьяль, 45 (0:5). Гринвуд, 56 — с пенальти (0:6).

«Манчестер Юнайтед»: Ромеро, Джоунс, Шоу, Магуайр (Уильямс, 64), Линделеф, Далот, Матич (Фред, 47), Перейра, Марсьяль (Чонг, 46), Лингард, Гринвуд.

Предупреждение: Джоунс, 4.

Судья: Мэйсон.

26 января. Беркенхед. Стадион «Прентон Парк».