«Манчестер Юнайтед» рассчитывает сбить цену за ван де Бека

«Манчестер Юнайтед» претендует на полузащитника «Аякса» Донни ван де Бека, сообщает The Times.

По информации источника, руководство «МЮ» хочет сбить цену на 23-летнего голландца и сэкономить на тратах в трансферный период. Сообщается, что игроком также интересуется «Реал».

На счету ван де Бека 10 голов и 11 результативных передач в 37 матчах за «Аякс» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость голландца в 44 миллиона евро.