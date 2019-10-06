«Манчестер Юнайтед» пропустил меньше всех из топ-6 команд АПЛ

«Манчестер Юнайтед» пропустил меньше всех голов в текущем сезоне из топ-6 английской премьер-лиги. В пассиве команды Уле-Гуннара Сульшера 8 голов, равно как и у «Манчестер Сити».

Следом идет «Арсенал» (11 пропущенных), «Ливерпуль» (13), «Челси» (18) и «Тоттенхэм» (21), который в 8-м туре был разгромлен «Брайтоном» (0:3).

В текущем чемпионате Англии «МЮ» занимает 11-е место с 9 очками в турнирной таблице. По слухам, руководство клуба рассматривает вопрос об увольнении 46-летнего Сульшера.