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«Манчестер Юнайтед» передал 30 тысяч упаковок продуктов благотворительным организациям

7 апреля 2020, 15:23
Волонтеры &quot;МЮ&quot;. Фото "Манчестер Юнайтед"
Волонтеры &quot;МЮ&quot;. Фото "Манчестер Юнайтед"
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«Манчестер Юнайтед» в Twitter сообщил о пожертвованиях городским благотворительным организациям.

Клуб предоставил около 30 тысяч упаковок продуктов организациям Манчестера, которые занимаются последствиями пандемии коронавируса.

По последним данным, в Великобритании число зараженных достигло 51 608 человек, 5 373 умерло, вылечились 135.

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