«Манчестер Юнайтед» передал 30 тысяч упаковок продуктов благотворительным организациям

«Манчестер Юнайтед» в Twitter сообщил о пожертвованиях городским благотворительным организациям.

Клуб предоставил около 30 тысяч упаковок продуктов организациям Манчестера, которые занимаются последствиями пандемии коронавируса.

По последним данным, в Великобритании число зараженных достигло 51 608 человек, 5 373 умерло, вылечились 135.