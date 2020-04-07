«Манчестер Юнайтед» передал 30 тысяч упаковок продуктов благотворительным организациям
7 апреля 2020, 15:23
«Манчестер Юнайтед» в Twitter сообщил о пожертвованиях городским благотворительным организациям.
Клуб предоставил около 30 тысяч упаковок продуктов организациям Манчестера, которые занимаются последствиями пандемии коронавируса.
По последним данным, в Великобритании число зараженных достигло 51 608 человек, 5 373 умерло, вылечились 135.
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