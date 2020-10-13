«Манчестер Юнайтед» не сообщил заранее Ромеро об исключении из заявки на Лигу чемпионов

Вратарь Серхио Ромеро в последний день трансферного окна мог присоединиться к «Эвертону» на правах аренды, однако, несмотря на предложение «ирисок» в размере 2 миллионов фунтов и погашение всей зарплаты футболиста, «Манчестер Юнайтед» заблокировал эту сделку, сообщает The Athletic.

33-летнего аргентинца разочаровало данное решение «красных дьяволов». Осложнило ситуацию исключение голкипера из заявки на Лигу чемпионов, о чем самому Ромеро не было сообщено заранее.

«Манчестер Юнайтед» намерен рассмотреть только вариант полноценного трансфера аргентинца за 8 миллионов фунтов, но заинтересованные клубы считают эту сумму завышенной.