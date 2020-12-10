«Манчестер Юнайтед» не собирается увольнять Сульшера, несмотря на вылет из Лиги чемпионов
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер сохранит свою должность, несмотря на вылет из Лиги чемпионов, сообщает Daily Mail.
По информации источника, руководство клуба все еще доверяет норвежскому специалисту. Сообщается, что в клубе не собираются заменять Сульшера на бывшего главного тренера «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино и не хотят устраивать «тренерскую чехарду».
«Манчестер Юнайтед» занял третье место в группе H с 9 очками, вылетев в Лигу Европы. В чемпионате Англии «красные дьяволы» идут на шестой строчке с 19 очками, имея на один матч меньше, чем у команд, находящихся выше в таблице.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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