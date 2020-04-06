«Манчестер Юнайтед» не собирается использовать поддержку правительства Великобритании

«Манчестер Юнайтед» не будет использовать программу поддержки Великобритании для бизнеса, сообщает Daily Mail.

В рамках программы 80 процентов зарплаты неигрового персонала клуба выплачивается британским правительством в рамках антикризисной меры. «МЮ» решил не использовать данную программу для своих 900 сотрудников.

Ранее стало известно, что «Манчестер Сити» также решил справиться с кризисом своими силами. «Ливерпуль» отправил часть своих сотрудников в отпуск, за что подвергся критики со стороны бывших игроков клуба.

По последним данным, число зараженных в мире достигло 1 274 022 человек, 69 468 умерло, вылечились 264 833 человека. Наибольшее количество зараженных — в США (336 830), Испании (131 646) и Италии (128 948). По данным Роспотребнадзора, в России — 5389 случаев заражения, 45 человек умерли, выздоровело — 355.