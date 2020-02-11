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«Манчестер Юнайтед» намерен заменить сидения на откидные кресла на «Олд Траффорд»

11 февраля 2020, 17:54
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«Манчестер Юнайтед» хочет на своем стадионе заменить часть сидений на откидные кресла, информирует BBC.

Клуб уже обратился в специальную комиссию по безопасности с такой просьбой. Речь идет о замене 1500 мест в северо-восточном углу стадиона «Олд Траффорд».

Как отмечается, замена мест в зонах, в которых болельщики обычно стоят, поможет усилить безопасность.

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