«Манчестер Юнайтед» намерен заменить сидения на откидные кресла на «Олд Траффорд»
11 февраля 2020, 17:54
«Манчестер Юнайтед» хочет на своем стадионе заменить часть сидений на откидные кресла, информирует BBC.
Клуб уже обратился в специальную комиссию по безопасности с такой просьбой. Речь идет о замене 1500 мест в северо-восточном углу стадиона «Олд Траффорд».
Как отмечается, замена мест в зонах, в которых болельщики обычно стоят, поможет усилить безопасность.
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