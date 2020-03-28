«Манчестер Юнайтед» намерен выкупить контракт Игало

«Манчестер Юнайтед» намерен выкупить контракт нападающего Одиона Игало, который выступает в клубе на правах аренды. Англичане могут заплатить за него клубу «Шанхай Шэньхуа» 15 миллионов евро. Самому футболисту предлагают контракт на 3 года с зарплатой 6 миллионов евро за сезон, сообщает в Twitter журналист Никола Скира.

В «МЮ» уверены, что 30-летний нигериец примет предложение, даже если китайская сторона предложит ему более выгодное условия. Действующий контракт Игало с «Шанхай Шэньхуа» действует до декабря 2022 года. «Шанхай» ранее предложил нигерийцу продлить контракт на два года и увеличить зарплату до 400 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

На счету Игало 4 гола и 1 результативная передача в 8 матчах за «МЮ», за который нигериец выступает на правах аренды до конца сезона-2019/20.