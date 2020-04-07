«Манчестер Юнайтед» может потерять больше всех денег в АПЛ из-за коронавируса

Английские клубы могут сильно пострадать в финансовом плане из-за эпидемии коронавируса.

Финансовый анализ Sports Mail показывает, что клубы рискуют недополучить прибыли в размере одного миллиарда 167 миллионов фунтов, если сезон не будет доигран. Наибольше потеряет «Манчестер Юнайтед» — 116 миллионов фунтов. В тройку по этому показателю также входят «Манчестер Сити» (119 миллионов) и «Ливерпуль» (102).

Главная статья доходов клубов АПЛ — это телевизионные права. Футболисты же не хотят терять 30 процентов своего жалования во время паузы турнира из-за пандемии коронавирусной инфекции. Игроки пошли на такие меры после того, как руководство АПЛ обсудило свои планы с Ассоциацией профессиональных футболистов. Один из капитанов назвал такие требования от лиги «отвратительными».