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«Манчестер Юнайтед» может потерять больше всех денег в АПЛ из-за коронавируса

7 апреля 2020, 13:54
«МЮ» может потерять больше всех денег в АПЛ из-за коронавируса. Фото ФК «Манчестер Юнайтед».
«МЮ» может потерять больше всех денег в АПЛ из-за коронавируса. Фото ФК «Манчестер Юнайтед».
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Английские клубы могут сильно пострадать в финансовом плане из-за эпидемии коронавируса.

Финансовый анализ Sports Mail показывает, что клубы рискуют недополучить прибыли в размере одного миллиарда 167 миллионов фунтов, если сезон не будет доигран. Наибольше потеряет «Манчестер Юнайтед» — 116 миллионов фунтов. В тройку по этому показателю также входят «Манчестер Сити» (119 миллионов) и «Ливерпуль» (102).

Главная статья доходов клубов АПЛ — это телевизионные права. Футболисты же не хотят терять 30 процентов своего жалования во время паузы турнира из-за пандемии коронавирусной инфекции. Игроки пошли на такие меры после того, как руководство АПЛ обсудило свои планы с Ассоциацией профессиональных футболистов. Один из капитанов назвал такие требования от лиги «отвратительными».

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