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«Манчестер Юнайтед» интересуется 16-летним полузащитником «Бирмингема»

22 декабря 2019, 23:45
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«Манчестер Юнайтед» хочет подписать полузащитника «Бирмингема» Джуда Беллингхэма. Помощник главного тренера «МЮ» Майк Фелан лично просматривал 16-летнего англичанина и высоко оценил его перспективы, сообщает The Telegraph.

Теперь «Манчестер» рассчитывает оформить трансфер молодого игрока.

В нынешнем сезоне Биллингхэм провел 19 матчей в чемпионшипе и забил 2 гола при 1 голевой передаче.

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