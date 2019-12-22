«Манчестер Юнайтед» интересуется 16-летним полузащитником «Бирмингема»

«Манчестер Юнайтед» хочет подписать полузащитника «Бирмингема» Джуда Беллингхэма. Помощник главного тренера «МЮ» Майк Фелан лично просматривал 16-летнего англичанина и высоко оценил его перспективы, сообщает The Telegraph.

Теперь «Манчестер» рассчитывает оформить трансфер молодого игрока.

В нынешнем сезоне Биллингхэм провел 19 матчей в чемпионшипе и забил 2 гола при 1 голевой передаче.