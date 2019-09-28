«Манчестер Юнайтед» хочет пригласить Покеттино вместо Сульшера

«Манчестер Юнайтед» в ближайшее время планирует отправить Уле-Гуннара Сульшера в отставку, сообщает The Sun. В «Юнайтед» хотят видеть на посту главного тренера Маурисио Покеттино, который разочарован текущим положением дел в «Тоттенхэме».

«Здесь царит невероятная обстановка, у нас удивительная база и лучший стадион в мире. Но футбол — это в первую очередь победы и трофеи», — приводит цитату Покеттино The Sun. Для того, чтобы приобрести аргентинца, владельцу «МЮ» Эду Вудворту необходимо будет заплатить 32 миллиона евро «Тоттенхэму».

После 6 туров «МЮ» занимает 8 место с 8 очками в английском чемпионате. «Тоттенхэм» с такими же показателями расположился по соседству в таблице.