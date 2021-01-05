«Манчестер Юнайтед» хочет подписать трех игроков в зимнее трансферное окно

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер планирует в зимнее трансферное купить трех новых футболистов, сообщает The Athletic.

По данным источника, норвежский специалист хочет менять состав на 20% каждый сезон.

После 16 туров чемпионата Англии «МЮ» занимает 2-е место в турнирной таблице. Завтра, 6 января, подопечные Сульшера сыграют с «Манчестер Сити» в полуфинале Кубка Лиги. Начало — в 22:45 по московскому времени.