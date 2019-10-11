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«Манчестер Юнайтед» готов заплатить 130 миллионов фунтов за двух игроков «Лестера»

11 октября 2019, 23:25
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«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность подписания двух футболистов «Лестера». Речь идет о полузащитнике Джеймсе Мэддисоне и защитники Бене Чилвелле. «Красные дьяволы» готовы заплатить за этих футболистов 130 миллионов фунтов, утверждает The Telegraph.

22-летний Мэддисон провел за «Лестер» семь матчей в АПЛ, отметившись двумя голами и двумя передачами.

22-летний Чилвелл сыграл в премьер-лиге шесть игр и отдал одну голевую передачу.

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