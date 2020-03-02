«Манчестер Юнайтед» готов продлить контракт с Матичем. Клуб не хочет отпускать футболиста бесплатно

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич может продлить контракт с клубом. У «Юнайтед» есть право автоматического продления соглашения с игроками на 1 год, которым «красные дьяволы» намерены воспользоваться, сообщает Corriere dello Sport.

«Интер» хочет подписать с 31-летним сербом предварительное соглашение, чтобы игрок перешел в обойму «нерадзурри» в качестве свободного агента.

В текущем сезоне на счету хавбека «МЮ» 11 матчей в рамках АПЛ, в которых игрок отметился одной голевой передачей.