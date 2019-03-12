"Манчестер Сити" возместит ущерб жертвам сексуальных домогательств со стороны работников клуба

"Манчестер Сити" будет компенсировать ущерб тем, кто стал жертвой сексуальных домогательств со стороны тех, которые ранее работал в клубе.

Бывший тренер "Крю Александры" и скаут "Манчестер Сити" Барри Беннелл был признан виновным в 52 случаях сексуальных домогательств по отношению к детям в период с 1979 по 1991 год. Он был осужден на 30 лет тюрьмы

Другой бывший детский тренер "Сити" Джон Брум был уличен в домогательствах в период с 1964 года до недавнего времени.

Как сообщает Sky Sports, клуб извинится перед каждой жертвой указанных работников. Кроме того, они получат компенсацию.

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