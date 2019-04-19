"Манчестер Сити" – "Тоттенхэм": фрибеты до 1500 рублей от БК "Лига Ставок" новым клиентам

В субботу, 20 апреля, "Манчестер Сити" и "Тоттенхэм" сыграют в центральном матче 35-го тура чемпионата Англии. Встреча пройдет в Манчестере на стадионе "Этихад". Рассказываем, в какой исход матча верят букмекеры.

Команды еще в среду встречались в четвертьфинале Лиги чемпионов, и "Сити" победил со счетом 4:3. Однако этого не хватило, чтобы выйти в следующий раунд. В чемпионате Англии команда Гвардьолы побеждает уже 9 матчей подряд, в то время как "Тоттенхэм" лишь в апреле сумел переломить неудачный отрезок из пяти матчей без побед: четыре поражения и ничья.

Фаворитом этой встречи считается "Манчестер Сити". Коэффициент на победу хозяев у БК "Лига Ставок" – 1,25, на победу "Тоттенхэма" – 10, на ничью – 6.

В Лиге чемпионов обе команды показали, что способны забивать друг другу много мячей. Поэтому коэффициент на "Тотал" больше 3 – 1,65, то есть со ставки в тысячу рублей можно заработать 1650 рублей. На "Тотал" меньше 3 – 2,25.

Еще увлекательнее просмотр матча будет с акцией "Победная серия" от БК "Лига Ставок" – букмекерская компания вновь раздает фрибеты новым гостям.

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