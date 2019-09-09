«Манчестер Сити» стал первым клубом в истории, потратившим на своих игроков более миллиарда евро
-
CIES Football Observatory опубликовал рейтинг клубов согласно сумме, которую они потратили на трансферы игроков нынешнего состава.
На первом месте в рейтинге «Манчестер Сити». Английский клуб стал первым в истории, который потратил более миллиарда евро на футболистов. Общая сумма составила миллиард и 14 миллионов евро. На втором месте «ПСЖ» (913 миллионов), на третьем — «Реал» (902 миллиона).
Рейтинг CIES Football Observatory
Топ-10
1. «Манчестер Сити» (Англия) — 1 миллиард 14 миллионов евро
2. «ПСЖ» (Франция) — 913 миллионов
3. «Реал» (Испания) — 902
4. «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 751
5. «Ювентус» (Италия) — 719
6. «Барселона» (Испания) — 697
7. «Ливерпуль» (Англия) — 639
8. «Челси» (Англия) — 561
9. «Атлетико» (Испания) — 550
10. «Арсенал» (Англия) — 498
Полностью рейтинг можно посмотреть здесь. В нем указаны исключительно клубы из топ-5 европейских лиг.