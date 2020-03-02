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«Манчестер Сити» снова интересуется Бентанкуром

2 марта 2020, 09:37
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«Манчестер Сити» претендует на полузащитника «Ювентуса» Родриго Бентанкура, сообщает Corriere dello Sport.

Английский клуб еще прошлым летом пытался приобрести игрока, однако туринский клуб отклонил все предложения по 22-летнему уругвайцу. «Манчестер Сити» в ближайшее трансферное окно готов снова попробовать приобрести игрока.

В текущем сезоне на счету Бентанкура 7 результативных передач в 18 матчах серии А. Его контракт с «Юве» рассчитан до летом 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.

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