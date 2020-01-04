«Манчестер Сити» разгромил «Порт Вейл» в Кубке Англии. Зинченко забил первый гол в сезоне

«Манчестер Сити» с крупным счетом победил «Порт Вейл» в матче 1/32 Кубка Англии. Встреча закончилась со счетом 4:1 в пользу «горожан».

Украинский защитник Александр Зинченко попал в заявку «Сити» и открыл счет в данном матче. Для него этого гол стал первым в сезоне.

Кубок Англии

1/32 финала

«Манчестер Сити» — «Порт Вейл» — 4:1 (2:1)

Голы: Зинченко, 20 (1:0). Поуп, 35 (1:1). Агуэро, 42 (2:1). Хэрвуд-Беллис, 58 (3:1). Фоуден, 76 (4:1).

«Манчестер Сити»: Браво, Стоунс, Жоау Канселу, Зинченко, Анхелиньо, Хэрвуд-Беллис, Сильва, Гюндоган (Дойл, 77), Фоуден, Агуэро, Бернарду Силва (Махрез, 77).

Судья: Мэйсон (Англия).

4 января. Манчестер. Стадион «Этихад».