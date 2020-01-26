«Манчестер Сити» разгромил «Фулхэм» и вышел в 1/8 финала Кубка Англии

В матче 1/16 финала Кубка Англии «Манчестер Сити» обыграл «Фулхэм» со счетом 4:0. Ранее в следующий раунд вышли «Шеффилд Юнайтед», «Шеффилд Уэнсдей», «Вест Бромвич», «Лестер», «Норвич» и «Челси».

Кубок Англии

1/16 финала

«Манчестер Сити» — «Фулхэм» — 4:0 (2:0)

Голы: Гюндоган, 8 — с пенальти (1:0). Бернарду Силва, 19 (2:0). Габриэл Жезус, 73 (3:0). Габриэл Жезус, 75 (4:0).

«Манчестер Сити»: Браво, Отаменди (Стоунс, 74), Жоау Канселу, Анхелиньо, Гарсия, Сильва, Гюндоган (Эрнандес, 75), Фоуден, Махрез (Стерлинг, 53), Бернарду Силва, Габриэл Жезус.

«Фулхэм»: Рим, Кристи, Хектор, Брайан, Сессеньон (Кэрни, 67. Одуа, 78).

Удаление: Рим, 6.

Судья: Френд (Англия).

26 января. Манчестер. Стадион «Этихад».