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«Манчестер Сити» разгромил «Астон Виллу»

16:22
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«Манчестер Сити» в матче 10-го тура чемпионата Англии на своем поле разгромил «Астон Виллу» со счетом 3:0. Голы забили Рахим Стерлинг, Кевин де Брейне и Илкай Гюндоган.

«Манчестер Сити» занимает второе место в таблице. «Астон Вилла» идет 13-й.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

10-й тур

«Манчестер Сити» — «Астон Вилла» — 3:0 (0:0)

Голы: Стерлинг, 46 (1:0). Де Брейне, 65 (2:0). Гюндоган, 70 (3:0).

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Жоау Канселу, Стоунс, Фернандинью, Менди (Анхелиньо, 73), Де Брейне (Фоуден, 76), Гюндоган, Сильва, Бернарду Силва, Габриэл Жезус, Стерлинг (Агуэро, 76).

«Астон Вилла»: Хитон, Гильбер, Мингс, Энгелс, Таргетт, Трезеге, Накамба, Дуглас Луис, Макгинн, Грилиш (Эль-Гази, 84), Уэсли (Дэвис, 71).

Предупреждения: Грилиш, 36. Фернандинью, 57. Гюндоган, 81.

Удаление: Фернандинью, 87.

Судья: Скотт (Англия).

26 октября. Манчестер. Стадион «Этихад».

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2019-2020/

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