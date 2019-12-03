«Манчестер Сити» приостановил переговоры с Фернандинью
09:15
«Манчестер Сити» приостановил переговоры о новом контракте с полузащитником Фернандинью. Нынешнее соглашение 34-летнего бразильца истекает предстоящим летом, сообщает The Guardian.
Ранее главный тренер «горожен» Хосеп Гвардьола заявил, что рассчитывает на игрока и намерен использовать его на позиции центрального защитника.
В текущем сезоне на счету Фернандиньо10 матчей в рамках АПЛ.
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