«Манчестер Сити» представил выездную форму на сезон-2020/21

«Манчестер Сити» на официальном сайте презентовал новую выездную форму команды на сезон-2020/21.

Форма выполнена в темно-синем цвете. Дизайнеры экипировки вдохновились районом Каслфилд и каналом Бриджуотер в Манчестере. Экипировщиком команды выступает Puma.

В минувшем сезоне «Манчестер Сити» занял второе место в чемпионате Англии.