«Манчестер Сити» повысит зарплату Фоудена в три раза

«Манчестер Сити» продлит контракт с полузащитником Филом Фоуденом, сообщает Daily Star.

По соглашению, подписанному в 2018 году, 20-летний англичанин получает 25 тысяч фунтов в неделю. По информации источника, клуб планирует поднять зарплату хавбека втрое. Сообщается, что вопрос о новом контракте с игроком будет решен в начале 2021 года.

Фоуден — воспитанник «Манчестер Сити». В сезоне-2020/21 футболист провел за команду 10 матчей, на его счету 3 гола и 2 результативных передачи.