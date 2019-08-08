"Манчестер Сити" подтвердил "кресты" у Сане. Игрок перенесет операцию

"Манчестер Сити" на своем официальном сайте подтвердил информацию о травме полузащитника Лероя Сане. У немецкого футболиста диагностирована травма передней крестообразной связки правого колена.

Сане получил травму в матче за Суперкубок Англии против "Ливерпуля". На следующей неделе он перенесет операцию на колене.

Отметим, что до травмы активно ходили слухи о переходе Сане в "Баварию". Сане играет за "Сити" с 2016 года, за это время он провел в составе клуба 134 матча, забил 39 мячей и сделал 45 результативных передач.