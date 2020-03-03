Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Манчестер Сити» подписал контракт с 17-летним бразильцем

3 марта 2020, 16:19
Теги:

Защитник «Куритибы» Ян Коуту станет игроком «Манчестер Сити» по окончании сезона, сообщает официальный сайт английского клуба.

17-летний бразилец поставит подпись под пятилетним контрактом с «горожанами».

По информации южноамериканских СМИ, сумма трансфера составила 6 миллионов евро, а еще 6 миллионов бразильский клуб может получить в качестве бонусов.

В активе Коуту 13 матчей за сборную Бразилии (игроки не старше 17 лет), с которой он выиграл чемпионат мира в минувшем году.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир