«Манчестер Сити» подписал контракт с 17-летним бразильцем

Защитник «Куритибы» Ян Коуту станет игроком «Манчестер Сити» по окончании сезона, сообщает официальный сайт английского клуба.

17-летний бразилец поставит подпись под пятилетним контрактом с «горожанами».

По информации южноамериканских СМИ, сумма трансфера составила 6 миллионов евро, а еще 6 миллионов бразильский клуб может получить в качестве бонусов.

В активе Коуту 13 матчей за сборную Бразилии (игроки не старше 17 лет), с которой он выиграл чемпионат мира в минувшем году.