21:37 5 июня | Футбол — Англия

"Манчестер Сити" подал иск в CAS, чтобы заблокировать санкции УЕФА за нарушение финансового фэйр-плей

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"Манчестер Сити" подал жалобу в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS), сообщает AP, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией. Клуб пытается оспорить производство по делу о нарушении финансового фэйр-плей.

"Сити" оспаривает право УЕФА отправить дело из отдела расследований в арбитражную палату для возможного вынесения наказания. Ранее сообщалось, что клуб может быть исключен из еврокубков на один сезон. В "Сити" отказались от комментариев по поводу иска в CAS.

После публикации в немецком Der Spiegel, где сообщалось о ряде нарушений финансового в английском клубе, УЕФА начал расследование по этому поводу.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2018-2019/playoff/

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