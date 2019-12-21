«Манчестер Сити» обыграл «Лестер» в домашнем матче 18-го тура чемпионата Англии (3:1). Голами в составе «горожан» отметились полузащитники Рияд Махрез и Илкай Гюндоган, а также форвард Габриэл Жезус, у «лис» отличился нападающий Джейми Варди.

«Сити» набрал 38 очков и расположился на 3-м месте в турнирной таблице. «Лестер» с 39 баллами остался на второй строчке. В следующем туре «лисы» сыграют с лидером АПЛ — «Ливерпулем», у которого 49 очков.

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18-й тур

«Манчестер Сити» — «Лестер» — 3:1 (2:1)

Голы: Варди, 22 (0:1). Махрез, 30 (1:1). Гюндоган, 43 — с пенальти (2:1). Габриэл Жезус, 69 (3:1).

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Отаменди, Фернандинью, Менди, Гюндоган (Эрнандес, 79), Бернарду Силва, Де Брейне (Агуэро, 90+1), Махрез, Габриэл Жезус, Стерлинг (Фоуден, 89).

«Лестер»: Шмайхель, Рикарду Перейра, Эванс, Чаглар Сеюнджю, Чилвелл, Перес (Грэй, 68), Ндиди, Тилеманс (Прат, 77), Мэддисон, Барнс (Олбрайтон, 64), Варди.

Предупреждения: Чаглар Сеюнджю, 35. Ндиди, 51. Де Брейне, 59. Гюндоган, 71.

Судья: Дин.

21 декабря. Манчестер. Стадион «Этихад».

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